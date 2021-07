Kilometerlanger Stau: Start des Baustellensommers

Baustellensommer hat es in sich

Der heurige Baustellensommer hat es in der Bundeshauptstadt jedenfalls in sich: Über den Sommer wird in Richtung Norden die Abfahrt zur Donauufer Autobahn (A22) Richtung Stockerau gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ausfahrt Kagran, meldete zuletzt der ÖAMTC. Doch das sorgt nicht alleine für Verkehrsbehinderungen. Auch die Auf- und Abfahrt St. Marx Richtung Norden ist nicht befahrbar - das sorgt naturgemäß natürlich auf den Ausweichstrecken über die Abfahrten Gürtel bzw. Knoten Prater für mehr Verkehr.