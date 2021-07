Und die Frauen?

Jetzt sind es also schon vier mutmaßliche Täter, die Leonie (13) in einer Gemeindewohnung unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und getötet haben sollen, sie stammen alle aus Afghanistan. Der Fall macht so wütend. Da haben junge Männer, denen unser Land Schutz gewährt hat, auf die Gesetze gepfiffen. Da wurde „betreutes Wohnen“ zum Freibrief für kriminelle Handlungen. Bis ein Verbrechen geschah - übrigens der 14. Mord an einer Frau in diesem Jahr.