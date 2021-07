Verdächtiger (16): „War während Tat ohnmächtig“

Nach Leonies grauenhaftem Tod wurde nun jener 16-jährige Afghane, mit dem sie in die Wohnung, in der sie sterben musste, gegangen ist, von der Kripo einvernommen. Dabei behauptete er: „Leonie war meine fixe Freundin. Ich habe sie geliebt. Und wir hatten doch noch so viele wunderbare Pläne miteinander.“