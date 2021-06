One UI: Samsung zeigt neue Smartwatch-Oberfläche

Mitte Mai hatten Google und Samsung angekündigt, eine gemeinsame Smartwatch-Plattform zu entwickeln. Wie diese aussehen wird, zeigte der südkoreanische Elektronikkonzern nun zum Auftakt des Mobile World Congress in Barcelona am Montag. Die neueste Galaxy Watch, auf der die One UI Watch genannte Benutzeroberfläche erstmals zum Einsatz kommen wird, soll allerdings erst „später diesen Sommer“ vorgestellt werden.