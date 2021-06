Unabhängige Bürgerlisten wollen wachsen

„Nur die zwei großen Parteien haben mehr“, sagt der frisch bestellte UGVF-Obmann Wolfgang Kovacs. Besonders stark vertreten ist man im Bezirk Jennersdorf. Hier gebe es bei den Bürgerlisten in den Gemeinderäten die höchste Dichte von ganz Österreich, so Obmann-Stellvertreter Christian Schaberl. Bei der Gemeinderatswahl im kommenden Jahr will man zulegen. Allen, die überlegen, in die Kommunalpolitik einzusteigen, bietet man Unterstützung an.