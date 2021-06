Kryptobörsen-Gründer mit 2,2 Mrd. $ auf der Flucht

Parallelen zu Betrugsfall in der Türkei

Der Fall erinnert an einen ähnlichen spektakulären Betrugsfall in der Türkei: Dort hatte der Gründer einer Krypto-Börse Thodex im April ebenfalls mit Bitcoins im Milliardenwert das Weite gesucht. Der riesige Betrugsfall führte zu Razzien in acht türkischen Städten und zur Verhaftung von 62 Verdächtigen. Der Gründer der Krypto-Börse konnte sich allerdings ins Ausland abgesetzt und wird nun per internationalem Haftbefehl gesucht.