Erstes Land akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel

Es ist eine Weltpremiere: El Salvador ist das erste Land, das den Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel macht. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in dem mittelamerikanischen Land jeder Händler Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen muss, der technisch dazu in der Lage ist. Auch Steuern können demnach in Zukunft in der Kryptowährung bezahlt werden.