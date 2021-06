Bitcoin-Krise: Vom Krypto-Star zum Klimakiller

Auch Kriminelle belasten das Image

Das Schmuddel-Image von Bitcoin geht allerdings nicht nur auf die negativen Folgen für das Klima zurück. Die rein virtuelle Währung wird auch gerne bei Erpressungsversuchen gefordert, da der Empfänger hier anonym bleibt. Auch die Zahlung des Lösegelds in Millionenhöhe an eine Hackergruppe, deren Angriff auf den Pipeline-Betreiber Colonial die Benzin-Versorgung an der US-Ostküste vor kurzem massiv beeinträchtigt hatte, fand in Bitcoin statt. US-Ermittler konnten mittlerweile aber nach eigenen Angaben den größten Teil des Geldes wieder sicherstellen.