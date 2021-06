Angeblich Sabotage auf Atomorganisation vereitelt

In einem der Gebäude der iranischen Atomorganisation (AEOI) soll es am Mittwoch einen missglückten Sabotageakt gegeben haben. Wie das Nachrichtenportal „Nournews Es“ berichtete, betraf der angebliche Zwischenfall das AEOI-Gebäude in Karaj, 120 Kilometer westlich der Hauptstadt Teheran. Nähere Details zu den angeblichen Saboteuren und zu den Aktivitäten in dem Gebäude waren noch nicht bekannt. Auch eine offizielle Bestätigung seitens der Behörden lag zunächst nicht vor.