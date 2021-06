Ökopolitikerin „spritzt“ Umweltsitzung für Fußball

Als offiziellen Abwesenheitsgrund gab die Politikerin an, sie müsse ihr Kind schlafen lagen. Dumm nur: Fotos zeigen sie in der Fanzone im WUK, unter lauter mitfiebernden Parteifreunden. „Eine Heuchelei der Sonderklasse“, wettert FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler und fordert den Rücktritt der gebürtigen Kolumbianerin. „Sie hat uns angelogen“, so Guggenbichler.