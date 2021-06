75 Jahre Tanzenberg: Schule des Nobelpreisträgers

Kloster, Priesterseminar und Ort für geraubte Bücher

Einst war es ein Kloster, im Ersten Weltkrieg Priesterseminar, nach der Enteignung durch die Nationalsozialisten - die in den Gemäuern von Tanzenberg geraubte Bücher lagerten - kamen die Mönche zurück. 1946 wurde das Knabenseminar der Diözese samt Internat eröffnet. In der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg sichteten britische Soldaten die geraubten Bücher und gaben sie ihren rechtmäßigen Besitzern bzw. deren Nachkommen zurück. Einige dieser Bücher sind bis heute in der „Sammlung Tanzenberg“ der Wiener Universitäts-Bibliothek erhalten.