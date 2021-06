I: Maskenpflicht im Freien fällt kommende Woche

Maske in Innenräumen bleibt

In Innenräumen oder öffentlichen Verkehrsmitteln müssen die Menschen allerdings weiterhin Masken tragen. Der Zeitung „La Repubblica“ zufolge gilt in Restaurants auch die bisherige Regelung, dass der Schutz nur abgenommen werden darf, wenn man an seinem Platz sitzt. Draußen wie drinnen bleiben die Abstandsregeln in Kraft.