Italien impfte in 48 Stunden 1,2 Mio. Menschen

Italien hat im Kampf gegen das Coronavirus einen Impfrekord verbucht: Mehr als 1,2 Millionen Impfdosen wurden am Freitag und am Samstag verabreicht - 600.000 pro Tag. In der vergangenen Woche lag die Zahl der täglichen Immunisierungen bei mehr als 500.000. Bei der Gesamtzahl der vollständig Geimpften lag Italien in der EU schon zuvor mit 12,7 Millionen Immunisierten auf Platz zwei hinter Deutschland. Dies entsprach 24 Prozent der Über-Zwölfjährigen in Italien.