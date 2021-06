Fast keine Ausgangsverbote mehr in Italien

Frankreich erwägt Öffnung von Nachtgastronomie

Indirekter Druck entstand in den vergangenen Tagen durch die Abschaffung der Maskenpflicht in Spanien ab kommendem Samstag und in Frankreich bereits seit Donnerstag. Das CTS-Komitee ist auch aufgerufen, über die Wiedereröffnung von Diskotheken und Tanzlokalen zu entscheiden.