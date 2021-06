Das „Wuhan Italiens“ ist vollkommen Corona-frei

Erster offizieller Fall Europas betraf sportlichen Manager

Der Albtraum begann für Codogno am 20. Februar 2020, als der „Patient 1“, Mattia Maestri, positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Damals war noch niemand in Europa offiziell an Covid-19 erkrankt. Die Erkrankung des 38-jährigen, sportlichen Managers, der mehrere Tage mit dem Tod kämpfte, weckte bei den Ärzten erstmals den Verdacht, dass er sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben könnte. Diese Entdeckung rettete vielen Menschen das Leben.