Uni zeigt alte Ansichten: Wer ist Karbatsch-Katel?

Eine Ausstellung mit 501 historischen Ansichtskarten aus Kärnten, der Steiermark und Krain in Slowenien haben Studierende der Alpen-Adria-Uni in Klagenfurt auf die Beine gestellt. In einer Lehrveranstaltung bearbeiteten sie zuvor die Sammlung aus dem Bibliotheksarchiv - doch einige Fragen bleiben ein Mysterium