Donnerstags „Music in the city“ in Eisenstadt

Gut besucht war zuletzt der Start der „Music in the City“-Reihe in Eisenstadt. Wie schon in der Vergangenheit spielen wieder verschiedenste Bands in der Innenstadt. Das Publikum nimmt dabei in den Schanigärten Platz und genießt die Veranstaltung. Auf diese Weise will die Stadt sowohl die Gastronomen als auch die Kultur unterstützen. Diesen Abend ist der nächste Termin. Ab 18.30 Uhr spielt das Pannonian Ratpack in der Landeshauptstadt.