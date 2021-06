Drei Täter verprügelten 21-jährigen Klagenfurter

Ein 21-jähriger Mann aus Klagenfurt ging am Mittwoch gegen 22.20 Uhr durch eine Eisenbahnunterführung in Klagenfurt - St. Ruprecht, wurde nach der Unterführung von drei männliche Personen angesprochen, und aufgefordert, die Brieftasche und das Handy herzugeben. Das Opfer verweigerte die Herausgabe der Wertgegenstände, woraufhin der Wortführer der drei Tatverdächtigen ihm einen wuchtigen Faustschlag in das Gesicht versetzte.