Zimmerpflanze erzielte bei Auktion 16.000 Euro

Hoffentlich hat der Bieter, der die Auktion gewonnen hat, einen grünen Daumen - sonst ist ein Geldbetrag in der Höhe eines Kleinwagens weg. Die Pflanze, die für eine Rekordsumme den Besitzer wechselte, wurde auf der Plattform Trade Me angeboten. Es handelt sich dabei um ein Exemplar der Gattung Rhaphidophora Tetrasperma. Die Zimmerpflanze habe „acht Blätter, das neunte ist gerade dabei sich auszurollen“ wurde in dem Angebot ausgeführt. Außerdem sei sie gut verwurzelt und komme in einem 14-Zentimeter-Topf, stand in der Anzeige.