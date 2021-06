Kogler: „Bin ja nicht von der Sado-Maso-Truppe“

Kogler hatte am Sonntag nicht seinen besten Tag, normalerweise ist eine Rede des grünen Chefs ein Feuerwerk an Pointen, Schmähs und launigen Sprüchen. Im Linzer Designcenter zündete nicht einmal ein kleiner Kracher. Aber vielleicht war das auch nur Taktik, die gesamte Veranstaltung wirkte souverän abgespult und langweilig. Und langweilig ist in den Augen der Grünen derzeit wohl nicht das Schlechteste. All jene, die sich einen Aufstand gegen die Koalition mit der ÖVP erhofft hatten, wurden enttäuscht. Es herrscht Pragmatismus. „Es ist besser, die Richtigen regieren als die Falschen“, so Kogler. Der Wiener Abgeordnete Nikolaus Kunrath formuliert das so: „Natürlich sind nicht alle mit allem einverstanden, aber es ist besser als Türkis-Blau.“