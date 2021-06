Kogler: „Ich verstehe die ÖVP manchmal gar nicht“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat im Vorfeld des grünen Bundeskongresses zum wiederholten Mal die Justiz gegen Kritik vom türkisen Koalitionspartner ÖVP verteidigt. Man könne natürlich jede Institution hinterfragen, die Justiz agiere aber unabhängig. „Ich verstehe die ÖVP manchmal gar nicht, weil sie mit ihren Zurufen ja nicht viel bewirkt. Das ist eine Art Echo, das zurückkommt, was zum Bumerang wird“, so Kogler am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Bad Aussee.