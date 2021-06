Grüne greifen die ÖVP jetzt frontal an

Zurück in der Gegenwart, könnten die Vorzeichen nicht konträrer sein. Vielen Grünen ist in der Koalition mit der ÖVP das Lachen längst vergangen, die Öko-Partei musste so manches, woran sie wohl nicht einmal in ihren schlimmsten Albträumen dachte, hinnehmen. Von Kinderabschiebungen mitten in der Nacht bis zu ständigen Angriffen auf die Justiz.