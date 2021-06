ÖVP liegt in Sonntagsfrage wieder klar vor der SPÖ

24 Prozent wollen keine Koalition mit Kickl als Obmann

Nicht eindeutig ist die Stimmungslage, was den Führungswechsel in der FPÖ angeht: 16 Prozent der Österreicher finden, die FPÖ könne auch mit Herbert Kickl an der Spitze wieder Teil einer Regierungskoalition sein. 24 Prozent können sich grundsätzlich eine Koalition mit der FPÖ vorstellen, aber nicht unter einem Obmann Kickl. Für 48 Prozent hat sich insofern nichts geändert, als sie die Freiheitlichen ohnehin nicht in einer Regierung sehen wollen.