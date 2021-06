Verbauung soll Schutz vor der Mirnock-Mure bieten

Am 19. November 2019 ging in Feld am See beinahe die Welt unter: Der üblicherweise nur tröpfelnde Hoferbergbach wurde nach tagelangen Regenfällen zu einer reißenden Sturzflut, eine Mure vom Mirnock verwüstete Teile des Ortes. Damit das nicht mehr geschieht, werden 3,4 Millionen Euro verbaut.