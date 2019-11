Riesige Felsbrocken bedrohen Feld am See

Wie berichtet war eine Mure in der Nacht auf Montag ins Tal gedonnert und nur wenige Meter vor dem Ortskern von Feld am See zum Stillstand gekommen. Zuert war ein dumpfes Grollen und dann an Detonationen erinnernde Knallgeräusche vom Gipfel des Mirnocks zu hören gewesen. Einige Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen, auch der Schaden an der Infrastruktur ist enorm. Jetzt bedrohen die riesigen Felsbrocken den Ort.