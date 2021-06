Ethikunterricht für SPÖ nur „Placebo-PR-Gag“

Ab Herbst kommt nach jahrelangen Debatten der Ethikunterricht. Allerdings nur in die Oberstufen für all jene, die den Religionsunterricht nicht besuchen - und nicht, wie vom Volksbegehren „Ethik für alle“ und auch den NEOS und der SPÖ gefordert, für alle Schüler. SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler sprach am Mittwoch von einem „Placebo-Regierungsprogramm“.