Im Herbst startet Ethikunterricht an Schulen

Nach 20 Jahren als Schulversuch wird Ethik im kommenden Herbst als Pflichtfach ab der Sekundarstufe II für all jene Schüler eingeführt, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Den Anfang machen die Schüler der neunten Schulstufe, im Jahr darauf folgen die zehnten und elften usw. 2024 ist dann die Einführung in den AHS abgeschlossen, 2025 in den BHS. Der Endausbau wird somit im Schuljahr 2025/26 erreicht sein. Der Ethikunterricht findet künftig an 920 Standorten statt, bisher waren es 233. Das Ausmaß des Unterrichts wird zwei Stunden pro Woche betragen.