Diözese setzt nun auch auf die Kraft der Sonne

Weitere Projekte geplant

Den Anfang wird das Dach des Gymnasiums der Diözese machen. In Nickelsdorf wird weiters ein Freiflächenprojekt entstehen. Daneben will sich die Kirchenverwaltung von fossilen Brennstoffen verabschieden und auf Biomasse sowie E-Mobilität setzen. „Wir hoffen, dass wir nicht die Letzten sind - und uns viele andere Institutionen auf diesem Weg nachfolgen werden, in Europa und der ganzen Welt“, so Bischof Ägidius Zsifkovics.