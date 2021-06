Diskriminierung in Zeiten der Corona-Krise

Im ersten halben Jahr der Pandemie erlebten 20 Prozent der schwulen und lesbischen Befragten Ausgrenzung aufgrund ihrer Sexualität oder ihrer Beziehungsform. Wenn man bedenkt, dass es einen starken Rückgang sozialer Kontakte in der Pandemie gab, ist das viel! Man könnte meinen, dass es in der Pandemie gar nicht so viele Gelegenheiten gab, im direkten Kontakt homosexuelle Menschen schlecht zu behandeln. Leider zeichnen die Erfahrungen lesbischer und schwuler Menschen in Österreich ein anderes Bild.