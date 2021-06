Über die alltägliche Benachteiligung Homosexueller

Lesbische, schwule, bisexuelle und queere Menschen sind in manchen Bereichen rechtlich gleichgestellt. Sie dürfen in ihrem Beruf nicht diskriminiert werden. Aber bereits beim Zugang zu Dienstleistungen - bei der Suche nach einer Wohnung, einem Hotelzimmer oder einem kalten Bier - gilt dieser Diskriminierungsschutz nicht. 2020 hätte es die Chance gegeben, das rechtlich zu ändern. Allerdings hat die Ausweitung des Diskriminierungsschutzes damals nicht die politische Unterstützung u.a. der Grünen gefunden. Das hat queere Communities mindestens so stark irritiert wie aktuell der Homo-Gig des österreichischen Bierzelt-Popstars.