Drogen, Diebesgut und eine Gasdruckpistole

Bei Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und wurde gegen diese tätlich und bedrohte seine Lebensgefährtin mit dem Umbringen, worauf er vorläufig in Verwahrung genommen wurde. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der Mann dringend verdächtig ist, in der Nacht gegen 2.40 Uhr eine Versandbox einer Postfiliale in Klagenfurt aufgebrochen und daraus Pakete gestohlen zu haben und weiters gegen 5 Uhr in ein Sportartikel- und Bekleidungsgeschäft in Klagenfurt eingebrochen zu sein. Bei einer Nachschau in seiner Wohnung fanden die Beamten Diebesgut von beiden Einbrüchen sowie ein Gramm Heroin und eine Gasdruckpistole. Über Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt gebracht. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt, weitere Erhebungen werden geführt.