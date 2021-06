Zwei Festnahmen nach Tumult in Wiener Innenstadt

Nach einer lauten Partynacht von Jugendlichen am Wiener Karlsplatz, Angriffen auf Polizisten und einer Räumung samt umstrittenem 13-stündigem Platzverbot ist die Nacht auf Samstag großteils ruhig verlaufen - zumindest in diesem Teil Wiens. Denn im „Bermudadreieck“ kam es am Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Früh zu gleich zwei Festnahmen.