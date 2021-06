Hunderte feierten: Eskalation am Karlsplatz

Zuletzt immer wieder Einsätze wegen Partys

In den vergangenen Nächten war es immer wieder zu Einsätzen der Polizei im Resselpark und am Wiener Donaukanal gekommen. Die Exekutive hatte dabei unter anderem auf zahlreiche Beschwerden reagiert, da eine Vielzahl von Menschen lautstark feierten und dabei auch die Corona-Maßnahmen nicht eingehalten wurden. Bereits in der Nacht auf Donnerstag kam es dabei zu Angriffen gegen die einschreitenden Polizisten, auch hier wurden Flaschen auf die Beamten geworfen - einer von ihnen sogar am Kopf verletzt.