Im Interesse der Republik

Vermutlich um das darob leicht angeschlagene plateaunische Fußball-Renommee etwas zu heben, hatte sich neulich das deutsche Nationalteam in einem Nobelhotel in Mösern, das eigentlich zur Marktgemeinde Telfs gehört, aber in der Berichterstattung kurzerhand Seefeld zugeschlagen wurde, einquartiert, um sich in Ruhe auf europäische Aufgaben vorzubereiten. Bei den DFB-Verantwortlichen sorgte allerdings die Frage, ob denn die ihre Pfunde in Brexitland verdienenden Kicker auch anreisen dürften, ohne erst mal weggesperrt zu werden, für Stirnrunzeln, weil das dem Bundes-Jogi wohl gar nicht gefallen hätte.