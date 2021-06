Starker Rückreiseverkehr sorgt für lange Staus

Wegen des schlechten Wetters treten zahlreiche Urlauber ihre Heimreise früher an als geplant. Auf der Südautobahn ist es deshalb am Sonntag im Bereich zwischen Wolfsberg Süd und dem Packsattel in Fahrtrichtung Wien zu einer Verkehrsüberlastung gekommen. Auch am Grenzübergang Karawankentunnel wie auch vor dem Katschbergtunnel müssen längere Wartezeiten in Kauf genommen werden.