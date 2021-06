Landesumweltanwaltschaft legt jetzt Beschwerde ein

Am Mittwoch hielt Umweltanwältin Gishild Schaufler den naturschutzrechtlichen Bescheid zum Ausbau der Mönchsberggarage erstmals in Händen. Und stellte erstaunt fest: Die Einwendungen ihrer Einrichtung wurden kaum berücksichtigt. Zudem ortet sie Flüchtigkeitsfehler. Auflagen seien teils widersprüchlich formuliert, Amphibien nicht von Reptilien unterschieden und einmal sogar eine Zahl vergessen worden. „Bei einem so großen und umstrittenen Projekt sollte sich die Behörde mehr Zeit lassen und das gründlicher ausarbeiten“, kommentiert Schaufler den Bescheid.