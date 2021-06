Markenausblick Ferrari: Einstiegsmodell und E-Auto

Ein Jahr später will Ferrari dann wohl erstmals mit einem vollelektrischen Modell an den Start gehen. Um welche Art Karosserie es sich handelt, ist noch offen, sicher aber eher ein Gran-Turismo-Coupé wie der Roma als ein Racer wie der SP90 Stradale, schon allein um genügend Batteriekapazität in der Bodengruppe unterzubringen. Auch über Derivate des ersten Stromers wird nachgedacht. Denn den Strategen in Modena entgeht natürlich nicht, was bei Porsche in Zuffenhausen passiert. Hier steht bereits der Taycan 4 Cross Turismo am Start.