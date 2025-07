Wohnungssuche scheitert an zu geringem Reha-Geld

Das Leben hat es mit Ex-Pflegehelfer Wolfgang E. aus Linz bisher nicht gerade gut gemeint. Doch leider scheint auch keine Besserung in Sicht, im Gegenteil: „Wenn es so weitergeht, stehe ich bald auf der Straße.“ Der 42-Jährige leidet an einer schweren Form der Diabetes. Vor zwei Jahren musste ihm deshalb bereits der linke Unterschenkel amputiert werden. „Ich hatte eine Wunde am großen Zeh, daraus hat sich eine lebensgefährliche Blutvergiftung entwickelt“, erzählt E. Er bekam eine Fußprothese und kann seinen Job daher nicht mehr ausüben.