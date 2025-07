Fans mit 155-Euro-Tickets bei Robbie ausgesperrt

Er kam, sang und riss 55.000 Fans mit! Robbie Williams verwandelte am Samstagabend das Ernst-Happel-Stadion in gewohnter Manier in eine brodelnde Pop-Party – mit Charme, Witz und jeder Menge Starpower. Der Brite bewies einmal mehr, warum er als King des Entertainments gilt und stellte das mit Bravour unter Beweis.