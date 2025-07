Österreichische Touristinnen bei Unfall verletzt

Auto war ins Schleudern geraten

Der Unfall ereignete sich in dem beliebten Urlaubsort Arzachena an der Costa Smeralda. Nach einer ersten Rekonstruktion der Verkehrspolizei kam das Auto mit den jungen Männern plötzlich ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Fahrzeug mit den Österreicherinnen an Bord zusammen.