Aston Martin DBX: Souveräner Luxus, sanfte Gewalt

Eine eigene Alu-Plattform hat Aston Martin für den DBX entworfen, eine eigene Fabrik dafür in Wales gebaut. Wobei Fabrik nicht ganz adäquat klingt, denn das britische Luxus-SUV wird von Hand gebaut. Das ist ein Grund dafür, dass der Wagen schon in Basisausstattung in Österreich 236.870 Euro kostet. Allerdings heißt Basis in dem Fall schon praktisch Vollausstattung. Technische Optionen gibt es fast nicht. Die elektrisch betriebene Heckklappe und das Touchpad für das Navitainment gehören dazu. Ansonsten kann man übriges Geld in Leder, Holz und Zubehör investieren. Der Testwagen kommt auf 282.376 Euro, aber welche Details sich wie auf den Gesamtpreis auswirken, darüber hüllt man sich bei Aston Martin Wien in Schweigen. „Die Preisliste ist nur für den internen Gebrauch.“ Reden ist Silber, bestellen bringt Gold, könnte man sagen. Aber vermutlich ist in dieser Fahrzeugklasse Geld nicht der begrenzende Faktor. Sondern eher die Grundfläche der Garage.