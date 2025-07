Rare Kunst: Kerstin Keßler, die „Mäßli“-Macherin

Seit Dezember 2023 ist es offiziell. Die Montafoner Tracht wurde zum „Immateriellen Kulturerbe“ der UNESCO auserkoren. Wer sich auch nur oberflächlich mit dem Wesen dieser ungemein komplexen Kleidungsstücke befasst, bekommt rasch eine Ahnung davon, welche Hingabe und Sorgfalt unsere Altvorderen dieser Tracht haben angedeihen lassen. Während wir uns mit T-Shirt und Jeans zufriedengeben, war die Tracht in ihrer Faktur und Farbsymbolik Ausdruck eines ganzen Daseinsgefühls. Sie wurde nur einmal im Leben erworben, mit großer Behutsamkeit und in Hunderten von Stunden aus natürlichen Materialien hergestellt, an das Alter fortlaufend angepasst und bis zum Lebensende getragen. Dabei wurden die einzelnen Elemente je nach persönlichem Geschmack immer wieder leicht variiert, während sich die Grundmuster seit mindestens 200 Jahren unverändert erhalten haben: Juppe, Untermieder, Brusttuch, Briesnöstel, Schürze, Schürzenbänder, Kragen, Zopfbänder, Unterrock, Schlutta, Glöggletschopa, Montafoner Mantel, Sanderhut, Pelzkappe oder Mäßli und so weiter.