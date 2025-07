Warum Scheibenreparaturen immer aufwendiger werden

Die Assistenten stellen auch hohe Anforderungen an die Glasfertigung. Denn das Licht, das auf die Videosensoren fällt, darf durch die Scheibe nicht abgelenkt oder falsch gebrochen werden. Sonst scheitert etwa die exakte Lokalisierung von Hindernissen. Notbremsassistenten und Abstandsregler würden dann nicht oder nicht richtig funktionieren. Auch bei der Scheibenreparatur spielt das eine Rolle, denn nach jedem Tausch muss die Frontkamera erst ausgebaut und dann neu kalibriert werden. „Mittlerweile ist das bei jedem zweiten Kundenfahrzeug nötig“, so Zimmermann. Bald wird es in 100 Prozent der Fälle so sein.