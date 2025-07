Eklat bei WM! PSG-Coach attackiert Chelsea-Kicker

Das sonst zuletzt so souveräne PSG hat einen bitteren Abend erlebt. Gegen Chelsea gab es im Finale der Klub-WM eine 0:3-Niederlage, und auch nach Schlusspfiff gab es keine Glanzmomente. Noch auf dem Rasen in East Rutherford (New Jersey) kam es zu einer Rudelbildung. Gleich mehrere PSG- und Chelsea-Kicker gerieten dabei aneinander.