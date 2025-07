In Deutschland will man lieber fest daran glauben, dass Trump es am Ende mit den Zöllen nicht ganz so ernst meint. Das Prinzip Hoffnung ist wohl auch die bevorzugte Variante der österreichischen Regierungsspitze, die sich eher auf ein Bedauern der Entwicklung beschränkt. Zurückhaltung ist in dem Fall völlig okay. Denn man darf es so salopp sagen: Donald Trump wird es einigermaßen wurscht sein, was ihm Kanzler Stocker und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer auszurichten hätten.