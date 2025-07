Nehmen andere Bundesländer steirische Patienten?

„In ausgewählten Fachbereichen“

Nach außen noch zurückhaltend zeigt man sich in Oberösterreich. Von der dortigen Gesundheitsholding heißt es auf Anfrage: „In den kommenden Wochen werden Gespräche zwischen den Krankenhausträgern geführt, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, wie die Versorgung der Patientinnen und Patienten in ausgewählten Fachbereichen weiterhin in der gewohnt hohen Qualität in Oberösterreich sichergestellt werden kann. Dabei denken wir nicht starr innerhalb von Landesgrenzen, sondern orientieren uns an sinnvollen überregionalen Kooperationen.“