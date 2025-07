Aus der Wiener Zeitung: Wo sind 29 Millionen Euro?

Babler ließ den Rücklagentopf öffnen

Es gibt unter den noch immer rund 150 Beschäftigten nur wenige Redakteure für digital, die Zeiten haben sich geändert, man will die Jungen erreichen. Die neue „WZ“ betreibt auch eine durch die Regierung subventionierte Journalistenausbildung. Ein umstrittenes Modell, das selbst in einem Bericht der EU-Kommission kritisiert wurde. Das strukturelle Problem – theoretisch steht an der Spitze der Medienminister, also Babler. Apropos: In der letzten Ausgabe der gedruckten Wiener Zeitung erschien ein Inserat, in dem namhafte Politiker beschworen, bei Gelegenheit eine Wiederbelebung durchzuführen. Darunter auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Und – Andreas Babler, der jetzt in Sparzeiten sogar den Rücklagentopf für das neue WZ-Konstrukt öffnen ließ.