„So erlebte ich unseren Bundeskanzler als Fischer“

„Kanzler ist erfahrener Fischer“

So beschreibt es uns krone.tv-Programmchef Max Mahdalik, selbst erfahrener Fliegenfischer. Gemeinsam mit Alt-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel (83) und im Rahmen von dessen „River an Nature Trust“ (Eine Initiative, die sich um eine intakte Flussnatur und eine Balance der Lebewesen kümmern will) lud man Stocker ein. „Er ist ein erfahrener Fischer“, so Mahdalik über seinen prominenten Gast, „Außerdem war er am Fluss stets mit ruhiger Hand unterwegs – ein Zeichen dafür, dass er es kann.“ dass alle gefangenen Fische schonend ausgesetzt wurden, war da freilich nicht nur für Stocker geradezu selbstverständlich.