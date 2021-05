Ferrari 812 Competizione: Ultra-Version des V12

Mit dem 812 Superfast hat Ferrari 2017 sein bislang stärkstes Serienmodell eingeführt. Hat die Traditionsmarke einen ganz besonderen Ableger vorgestellt, mit noch mehr Leistung und spezieller Aerodynamik. Eckdaten waren bereits bekannt, aber nicht der Name: Ferrari 812 Competizione und 812 Competizione A, was die Targa-Version bezeichnet. Hier im Video: der Wagen in Action in Fiorano samt beeindruckendem Sound!