Knoten in der Brust - was nun?

„Bitte verfallen Sie nicht in Panik, wenn Sie zufällig, etwa beim Duschen oder bei der Selbstuntersuchung einen Knoten in Ihrer Brust entdecken“, beruhigt Univ.-Prof. Dr. Michael Fuchsjäger, Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik und Vorstand der Universitätsklinik für Radiologie an der MedUni Graz. „Es steckt eher selten ein Karzinom dahinter. Sehr oft gibt es eine ganz andere Erklärung dafür, etwa, dass Frauen das Brustgewebe zyklusbedingt stärker spüren oder es sich um eine Zyste o. Ä. handelt.“ Experten schätzen, dass 90 Prozent aller Frauen in ihrem Leben einmal in diese Lage kommen, eine plötzliche Schwellung in ihrer Brust zu ertasten. Meistens sind solche Geschwülste gutartig, entstehen mitunter hormonell bedingt und verschwinden von selbst. Manche Frauen glauben auch, sich erinnern zu können, vor kurzem an etwas angestoßen zu sein oder sich im Oberkörperbereich verletzt zu haben. Sie schieben die Schwellung auf dieses Ereignis und beachten sie nicht weiter. Dennoch keinesfalls ignorieren!